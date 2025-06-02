Российских студентов заставляют накрывать роскошные столы на защиту диплома

Студентов принуждают накрывать богатые столы для защиты дипломной работы. Выпускники из разных уголков страны жалуются, что им присылают подробный перечень закусок и напитков для фуршета, который должен порадовать комиссию, сообщает SHOT .

Теперь порадовать членов комиссии нужно не только хорошим дипломом, но и различными деликатесами. Это необязательно, однако некоторые выпускники прошлых лет говорят, что массово получили тройки, потому что не подготовили фуршет.

Студенты рассказали, что к ним прикрепляют куратора из университета, который составляет список продуктов для фуршета. В этом списке можно найти разнообразные закуски, сыры, ветчину, десерты и даже алкогольные напитки. Все это необходимо приобрести, чтобы получить отличную оценку на экзамене.

«У нас, например, было невзначай сказано, что вода должна быть обязательно в стекле и кроме закусок на столе были цветы», — поделилась одна из выпускниц.

Причем накрывают столы как студенты-заочники, так и очники. История с фуршетами на защите дипломов была и раньше. Но сейчас, по словам студентов, она стала почти обязательной, а давление на них возросло.

В связи с сезонным ажиотажем кейтеринги предлагают фуршет на защиту диплома с официантами и аниматорами. В компаниях считают, что это поднимет настрой преподавателей и повысит шансы на успех в сдаче диплома.