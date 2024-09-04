ВС РФ нанесли поражение украинской армии в районе населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Украинск, Селидово и Димитров в ДНР. Также российские войска отразили семь атак противника.

Потери ВСУ составили более 480 военнослужащих. Также противник лишился американской бронированной машины MaxxPro, двух автомобилей, гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и противотанковой пушки «Рапира».

Ночью и утром в среду ВС РФ атаковали объекты в прифронтовых и тыловых районах Украины. Серия ударов пришлась на переброшенные главкомом ВСУ Александром Сырским резервы в Покровск со стороны Кривого Рога, а также из Запорожской и Херсонской областей.