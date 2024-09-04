Гиперзвуковые «Кинжалы» нанесли удар по объектам во Львове

Ночью и утром в среду ВС РФ атаковали объекты в прифронтовых и тыловых районах Украины, сообщает «Военное обозрение» .

Серия ударов пришлась на переброшенные главкомом ВСУ Александром Сырским резервы в Покровск со стороны Кривого Рога, а также из Запорожской и Херсонской областей. При этом удары были нанесены по объектам и в самом Кривом Роге.

Киев также подтверждает серию мощных взрывов, которые были слышны во Львове. Там ВС России применили два гиперзвуковых «Кинжала». По полученной информации, одна из ракет ударила по месту размещения бойцов ВСУ.

Несколько взрывов прогремели ночью в Сумах. Там баллистическими ракетами российские войска ликвидировали подразделения противника. Были поражены командный пункт и узел связи, использовавшийся противником для координации действий при нападении на Курскую область.

Местные Telegram-каналы написали еще о прилетах в районе Луцка. Кроме того, взрывы были слышны на объектах в Одесской, Киевской и Харьковской областях. Были поражены цели, где располагался используемый украинской армией транспорт.