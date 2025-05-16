«Сегодня мы официально открыли летний трудовой семестр. Для бойцов РСО это уже пятое трудовое лето. Это очень важное событие, которое они очень ждут и к которому тщательно готовятся. В этом году более 6 тыс. студентов будут трудиться и на территории Московской области, и по всей России. Последние 2 года региональное отделение занимает 1 место в рейтинге РСО среди субъектов РФ в ЦФО. Мы вас очень ценим и любим. Мы, как Министерство, на протяжении пяти лет были и будем вашим постоянным другом, товарищем, будем помогать вам во всех ваших флагманских проектах», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Она пожелала ребятам интересного семестра.

В открытии поучаствовали около 700 бойцов РСО Московской области. Стандартно студентам предоставили путевку — документ, который указывает, на какой объект отправлен работать человек.

В 2025 году ребята поехали трудиться в лагеря в Московской области, а также в федеральные детские центры. Среди последних «Сириус», «Орленок», «Дельфин», «Артек» и «Гагарин».

Сервисные отряды будут трудиться на теплоходах ПАО «Московское речное пароходство». Еще их отправят работать в санатории и гостиницы Подмосковья.

Студенческие отряды проводников будут ездить на северных и южных направлениях российской железной дороги. Активисты путинного направления Студенческих отрядов поедут в трудовой семестр на Сахалин и Камчатку. Строительные отряды в первый раз поучаствуют в проекте «АлабугаСтрой», расположенной в особой экономической зоне Республики Татарстан.

В 2023 году региональное отделение подписало соглашение о совместной работе с Минским областным штабом студенческих отрядов. В соответствии с ним бойцы производят обмен опытом. Также они принимают участие в совместных мероприятиях.

Так, педагогический отряд из Беларуси поучаствовал в слете Студенческих отрядов Московской области. Каждый год делегации прибывают на открытие трудового семестра друг к другу.

Прорабатывается возможность организации общего отряда. В рамках него студенты из Московской области смогут поработать на важных белорусских объектах в Минской области, в том числе в рамках педагогических отрядов.

Первый секретарь Минского областного комитета Белорусского республиканского союза молодежи и командир Минского областного штаба Студенческих Отрядов Татьяна Клишевич сказала, что совместная работа с РСО Подмосковья важна для дружбы между странами. Ребята обмениваются опытом. Планируются общие проекты. Также укрепляется единство молодежи обоих государств, готовность трудиться над совместным будущем, укрепляя исторические корни и традиции.

Студенты РСО принимают участие в федеральных и региональных мероприятиях, а также патриотических и экологических акциях. Так, в 2024 году Студенческие отряды Подмосковья начали участвовать во Всероссийской патриотической акции «Поклонимся великим тем годам».

Около 1 тыс. активистов оказывали помощь ветеранам. Еще они приводили в порядок мемориалы Великой Отечественной войны, а также поддерживали семьи участников СВО.

Каждый год для студентов РСО организовывают профессиональное обучение по ключевым направлениям их работы. На них активисты получат возможность освоить дополнительную профессию, а также получить свидетельство государственного образца.

Руководитель Студенческих Отрядов Московской области Павел Ковалев отметил, что участники Студотрядов Подмосковья каждый день показывают высокий уровень подготовки. Они осваивают новые навыки, занимаются решением трудовых задач в рамках объектов разного масштаба. На протяжении пяти лет запускаются трудовые сезоны. Это событие уже стало привычным, но все еще остается важным.

Ковалев пожелал, чтобы студенты не только обрели профессиональный опыт, но и надежных товарищей. Ежегодно количество задач увеличивается, однако активисты с ними справляются. Руководитель Студенческих отрядов Московской области считает, что бойцы этим летом станут более уверенными в своих силах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор.

«Значит большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.