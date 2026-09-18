Российская легкоатлетка Ирина Худорошкина проголосовала на выборах в Химках

Бронзовый призер Олимпиады 1996 года Ирина Худорошкина в первый день голосования отдала голос на участке в ДДТ «Созвездие» в Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заслуженный мастер спорта, российская легкоатлетка Ирина Худорошкина проголосовала в первый день выборов депутатов Государственной думы, Московской областной думы и совета депутатов городского округа Химки. Она посетила избирательный участок в ДДТ «Созвездие».

Жительница Химок завоевала бронзу Олимпийских игр 1996 года в Атланте в толкании ядра и выступала за Московскую область. Спортсменка регулярно участвует в голосовании.

«Каждые выборы я голосую в Химках очно и всегда отмечаю уровень организации выборов. Члены комиссии работают очень четко, слаженно. Вежливые, добродушные — помогут, подскажут. Процедура занимает пять минут. Приятно видеть, что процесс организован настолько профессионально. Настоящий пример того, как должно проходить голосование», — отметила Ирина Худорошкина.

В Химках открыты 118 избирательных участков, они работают с 8:00 до 20:00. Голосование проходит с 18 по 20 сентября включительно. Отдать голос можно по месту регистрации с паспортом, дистанционно через ДЭГ, на дому или с помощью механизма «Мобильный избиратель». Подсчет голосов начнется после завершения голосования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.