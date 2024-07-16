Россиянкам назвали топ-5 ошибок невесток в отношениях со свекровью

Отношения между невесткой и свекровью нередко становятся серьезным испытанием для молодых семей. Психолог Евгения Александрова рассказала о пяти наиболее распространенных ошибках, которые совершают невестки в выстраивании таких связей, пишет «Секрет фирмы» .

По мнению эксперта, одна из типичных ошибок — недостаток общения с матерью супруга. Многие женщины предпочитают избегать разговоров со свекровью, опасаясь непонимания и критики. Однако, по словам психолога, отсутствие диалога только усугубляет конфликтную ситуацию. Жене рекомендуется чаще общаться со свекровью, быть с ней честной и искренней, стараться узнать ее как личность.

Другая распространенная ошибка — ожидание идеальных отношений.

«Не стоит пытаться изменить, доказать, научить. Не стремитесь к идеалу, вместо этого относитесь к ней доброжелательно и с уважением», — указала психолог.

Кроме того, Александрова предостерегла невесток от конкуренции за внимание мужа, от неуважения к семейным традициям супруга.

По мнению эксперта, жаловаться мужу на свекровь также контрпродуктивно, так как это может испортить отношения с партнером.

Психолог отметила, что с каждой свекровью можно наладить конструктивный контакт, если приложить для этого необходимые усилия. Результат этой работы, подчеркнула Александрова, стоит того, ведь гармония в семье делает всех ее членов более счастливыми.