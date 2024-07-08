Россияне смогут вступать в законный брак без паспорта

Григоренко: россияне смогут жениться без паспорта и других документов

Осведомленный источник сообщил, что вице-премьер — глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил разработать возможность для россиян заключать официальные браки без паспорта и других документов, пишет Telegram-канал SHOT .

Григоренко отметил, что уже дал соответствующее поручение Минюсту, Минцифры, ФНС и Центру биометрических технологий. Россияне смогут подтверждать личности и заключать официальные браки без паспорта и документов, но с применением биометрических данных.

Возможность жениться привычным способом также сохранится.

Идея закрепить новый способ вступать в браке появилась после того, как на ВДНХ сыграли пилотную свадьбу, используя только биометрические алгоритмы.