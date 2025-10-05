Россияне смогут увидеть первое осеннее суперлуние 6 и 7 октября

Россияне ночью с 6 на 7 октября и с 7 на 8 октября смогут наблюдать одну из самых красивых лун года — первое осеннее суперлуние, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Очередное полнолуние, которое можно будет наблюдать 2 следующие ночи подряд, как ожидается, станет одним из самых красивых в текущем году», — говорится в сообщении.

Точный момент новолуния приходится на 7 октября на 06:47 по московскому времени. Обе ночи будут благоприятными для наблюдения с точки зрения освещенности Луны в центральной части страны.

Луна будет находиться в в почти идеальных условиях для наблюдения и фотографирования. Весь вечер она будет видна на большой высоте, что позволит наслаждаться ее красотой всю ночь.

