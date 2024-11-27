Россияне активно воруют масло из магазинов по всей стране

За последнюю неделю в РФ возбудили около 50 уголовных дел из-за краж сливочного масла в магазинах. Случаи были в Москве, Подмосковье, Твери, Симферополе, Петрозаводске, Липецке, Сызрани и других городах, сообщает Baza .

Число подобных краж увеличилось в стране в конце октября, показатели не уменьшаются до сих пор.

Из продуктовых магазинов люди воруют и другие товары, но сливочное масло всегда берут по несколько пачек.

Например, в Ивановской области женщина украла из супермаркета 11 пачек масла, а также другие товары. Сумма ущерба составила свыше 4 тыс. рублей. А в Улан-Удэ мужчина и женщина стащили из магазина масло и товары «к чаю». Их задержали полицейские. Злоумышленники частично возместили ущерб.

Кроме того, 21 ноября ранее судимый 34-летний мужчина вынес из «Пятерочки» в Сызрани восемь пачек различного масла. Его оперативно задержали. В Липецке масло из магазина пытался украсть 16-летний студент.

По информации Росстата, цена пачки сливочного масла с начала текущего года увеличилась на 23,4%. Данный продукт стал одним из самых подорожавших в РФ. В январе цены на масло в среднем составляли 876 рублей за 1 кг, а в сентябре — уже 1021 рубль.