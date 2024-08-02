Россиянам рассказали, во сколько обойдется собрать первоклассника в школу

Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова рассказала, что необходимо купить первокласснику в школу и во сколько это обойдется. По ее словам, базовый школьный набор выйдет примерно на 20-25 тысяч рублей, сообщает 360.ru .

Важно, чтобы родители понимали, что уже на ранних этапах жизни у детей могут начинать проявляться определенные вкусы и предпочтения в стиле и это стоит принимать во внимание, рассказала эксперт.

Первым шагом необходимо сформировать основной набор одежды. По словам Скороходовой, капсульный гардероб сделает утреннюю подготовку более легкой и быстрой, особенно в случаях, когда в учебных заведениях не предусмотрена строгая форма, но есть определенные рекомендации по одежде.

Основные предметы гардероба нецелесообразно покупать на вырост, так как они чаще всего изготавливаются с прямым кроем, а для девочек — с учетом фигуры, подчеркнула эксперт. Если выбрать одежду на размер или два больше, то она будет выглядеть как оверсайз, что в школьной обстановке может быть неприемлемо.

Для первоклассниц прекрасно подойдут юбки, имеющие длину миди, чуть ниже колена, которые могут быть слегка плиссированными или же выполнены в форме А-силуэта. Можно также рассмотреть вариант с классическим костюмом, состоящим из брюк и приталенного жакета, порекомендовала стилист.

«Мальчикам подойдут костюмы. Я бы не рекомендовала „тройки“ — это лишнее нагромождение. Достаточно брюк, пиджака и рубашки», — подчеркнула Скороходова.

Эксперт рассказала, что основной атрибут ученика начальной школы — это портфель или рюкзачок. Вместо ярких и пестрых моделей стоит обратить внимание на кожаные изделия. Такой выбор будет более практичным и прослужит значительно дольше.

«Школьная базовая капсула обойдется примерно в 20-25 тысяч рублей. Можно уложиться в 15 тысяч, если заняться вопросом заранее и искать вещи в разных местах», — заключила эксперт.