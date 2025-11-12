Россиянам рассказали, под какие предметы может быть замаскирована бомба

Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал, что злоумышленники все чаще маскируют взрывные устройства под обычные бытовые предметы, такие как детские игрушки или зажигалки, сообщает NEWS.ru .

Случай в Красногорске, когда ребенок пострадал, подняв с земли денежную купюру, является, по его мнению, примером того, что любые предметы, найденные на улице, могут представлять опасность.

«Исходя из моего опыта, (трагедия в Красногорске — ред.) — это первый случай, когда самодельную бомбу замаскировали под купюру. Банкнот еще не было ни в Луганске, ни в Донецке, ни в Подмосковье. Это происшествие говорит о том, что не стоит ничего трогать и поднимать на улице. Чаще всего для (маскировки бомб — ред.) использовались игрушки, портмоне или какие-то бытовые предметы, зажигалки. К этим предметам нужно относиться с еще большей осторожностью», — предостерег Гончаров.

Ранее стало известно, что вечером 11 ноября девятилетний ребенок возвращался домой и заметил на земле сверток, к которому была прикреплена десятирублевая купюра. Как только ребенок поднял находку, произошел взрыв. В его руках сдетонировало неустановленное взрывное устройство, что привело к серьезным травмам правой кисти. В самодельном взрывном устройстве находились гвозди.

