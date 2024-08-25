Россиянам рассказали об отличиях перфоратора и дрели для дома

На российском рынке существуют дрели и перфораторы, которые до определенной степени могут быть взаимозаменяемыми и могут применяться в домашних работах. Общественная Служба Новостей рассказала, чем инструменты отличаются друг от друга и как выбрать подходящий для тех или иных видов работ.

Дрель и перфоратор, несмотря на способность в некоторых работах заменять друг друга, являются разными инструментами и не могут одинаково качественно работать со всеми материалами. У перфоратора основной механизм ударный, в то время как дрель предназначена для просверливания отверстий.

Перфоратор обычно используют в работе с твердыми материалами, а ударную дрель — в работе с деревом и некоторыми марками бетонных смесей. Оба инструмента подходят для домашних ремонтных работ, но чтобы результат был качественным, следует правильно подобрать необходимый инструмент.

Если планируются сверлящие работы с деревом, пенобетоном, шлакоблоком и металлом, а также камнем или кирпичом, можно использовать дрель, но с разной оснасткой. Для выполнения работ потребуются стальные, алмазные и быстрорежущие сверла.

Для проделывания отверстий в железобетоне, а также для бурения бетона, штробления, удаления плитки или штукатурки — следует использовать перфоратор с подходящей оснасткой. В запасе нужно иметь бур или ударное сверло, коронки с алмазным напылением и зубило.