Россиянам рассказали о новом вирусе SparkCat, нацеленный на iPhone

В последнее время в мире киберугроз появился новый вирус под названием SparkCat, нацеленный на устройства iPhone от Apple. Эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий объяснил характер и опасности этой вредоносной программы.

SparkCat, прозванный «мерцающим котом», был обнаружен в двадцати приложениях, которые маскируются под мессенджеры. При установке и запуске таких приложений вирус запрашивает доступ к фотографиям пользователя, а затем анализирует текстовые данные на изображениях в галерее, передавая собранную информацию мошенникам.

«Достаточно вспомнить, что продаются уязвимости для платформы iOS, правда, стоят они несколько миллионов долларов», — добавил эксперт в эфире радио Sputnik.

Лукацкий отметил, что устройства Apple никогда не были полностью защищены от атак. Примеры сложных шпионских программ, таких как Pegasus, разработаны для целенаправленного слежения за высокопрофильными жертвами. Однако SparkCat ориентирован на кражу данных, которые затем используются для мошеннической деятельности.

Кроме того, эксперт акцентировал внимание на том, что как злоумышленники, так и специалисты по безопасности активно применяют технологии искусственного интеллекта. ИИ помогает мошенникам в фишинге и создании сложных атак, в то время как защитные системы используют его для предотвращения подобных угроз, анализа атаки и предсказания потенциальных тенденций.