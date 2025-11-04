Россиянам рассказали, как увидеть увеличившуюся Луну 5 ноября

Наиболее крупная в 2025 году полная Луна будет видна 5 ноября. Но заметить ее большие габариты получится исключительно, если сравнивать профессиональные фото спутника Земли, которые были сняты в январе и ноябре, рассказала ТАСС руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Термином суперлуние обозначают полнолуние, наблюдающееся рядом с перигеей, то есть, предельно близкой к Земле точке орбиты Луны. На фоне этого ее диск в полнолуние визуально станет больше почти на 14%, чем когда Луна будет проходить апогей — наиболее дальнюю от Земли точку орбиты. В 2025 году это случилось 21 января.

По словам Кошман, разницу человеческий глаз не заметит, если смотреть на Луну без приборов. Однако при сравнении снимков это получится сделать.

Ближайшее совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны будет 5 ноября. Соответственно, в этот день будет видна наиболее крупная Луна года. 5 ноября она будет находиться на расстоянии 356,8 тыс. километров от Земли.

