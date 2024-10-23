Россиянам рассказали, как справляться с навязчивым страхом за свою жизнь

Психолог Хорс: принятие опасности как части жизни поможет в борьбе с фобией

Главный психолог кадрового центра Минздрава России по Новгородской области, практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что обилие информации в интернете может привести к навязчивому страху, когда человек начинает избегать даже незначительных угроз, что, в свою очередь, вызывает хронический стресс и ослабляет иммунную систему, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как отметил психолог, страх — это естественный механизм безопасности, но его хроническая форма становится вредной. Длительное напряжение нервной системы мешает ее нормальному функционированию и может способствовать развитию заболеваний, включая онкологию.

Хорс подчеркнул, что страх не всегда плох, но важно различать кратковременные и хронические состояния.

Некоторые люди имеют убеждение о необходимости избегать любой опасности, что противоречит реальности. Принятие того, что опасность — часть жизни, может помочь избежать фобии, отметил эксперт.

По словам Хорса, еще одним фактором, способствующим развитию фобического страха, является недостаток рефлексии. К примеру, встретив информацию о потенциальной опасности определенного продукта и поверив в нее, человек перестает критически осмыслять свои знания и становится уверенным в своей правоте.

«Откуда это идет? Зачастую из детства, когда нам говорят, что сомневаться в себе плохо, что мы должны быть в себе уверены, что сомнения — это признак слабости, а слабым быть нельзя», — заключил психолог.