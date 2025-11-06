Россиянам рассказали, как правильно выбрать качественную искусственную елку

В преддверии новогодних торжеств Роскачество представило пять ключевых рекомендаций по выбору долговечной искусственной ели. Специалисты поделились с Life.ru советами, как не ошибиться при покупке. Основные критерии — это конструкция дерева, информация на этикетке и тип используемых материалов.

Особое значение имеет маркировка. На этикетке должна быть указана вся необходимая информация об изготовителе, дате производства, составе материалов и правилах использования. Специалисты рекомендуют выбирать ели, выпущенные не позднее пяти лет назад.

Если искусственная ель оснащена встроенной гирляндой, обязательно наличие знака EAC, подтверждающего соответствие требованиям ТР ТС 004/2011. Важными показателями безопасности являются степень защиты от влаги и пыли (IP, для использования на улице — не менее IP44), достаточная длина шнура (от полутора метров до вилки) и тип подсветки (светодиоды более экономичны и долговечны).

Для производства искусственных елок чаще всего используют полимерные материалы: поливинилхлорид (ПВХ) или полиэтилен. Легкий запах допустим и исчезнет в течение нескольких дней. Однако если ель имеет резкий химический запах, ломкую, липкую или выцветающую хвою, это говорит об использовании некачественного сырья. Качественная искусственная ель, при условии правильного хранения в прохладном и темном месте, способна прослужить более десяти лет.

«На этапе визуального осмотра необходимо тщательно проверить целостность конструкции — отсутствие трещин на ветках и стволе, надежность креплений игольчатого покрытия. Рекомендуется провести рукой против „роста“ хвои — интенсивное выпадение или деформация свидетельствуют о низком качестве. Предпочтительны модели с металлическим каркасом, обеспечивающие устойчивость и долговечность», — отметили в Роскачестве.

