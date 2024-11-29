Россиянам рассказали, как избежать импульсивных покупок в сезон скидок

Азарт, эмоциональные качели, обладание чем-то особенным и удовлетворение от «выгодной» покупки нередко ненужного товара в очередной раз ожидают россиян с 29 по 30 ноября, сообщил РИАМО директор рекламного и PR-агентства VI-media Илья Варлахов.

«Эмоциональная зависимость от импульсивных трат подтверждена тем, что нередко самые отчаянные шопоголики — мамы младенцев. Именно они ночами делают онлайн-магазинам пик продаж. Стресс, бессонные ночи, жажда быстрого дофамина совпадают с целями маркетплейсов. Многие к утру не помнят, что заказали, хотя „в моменте“ покупка казалась нужной и желанной», — сказал Варлахов.

Он подчеркнул, что в 2023 году продажи на маркетплейсах в России в сезон скидок били рекорды, увеличившись более чем вдвое.

По словам эксперта, чтобы избежать импульсивных трат на ненужные товары, важно замечать и отслеживать основные маркетинговые уловки. Например, ограниченные сроки и эффект дефицита. Магазины указывают, что скидка действует только сегодня, а маркетплейсы напоминают: «товар заканчивается». Ощущение срочности заставляет граждан совершать покупки без раздумий.

Еще одной уловкой маркетологов является социальное подтверждение. Маркетплейсы стимулируют покупателей писать отзывы с помощью баллов или возврата процента от покупки. Отзывы и высокие рейтинги создают ощущение надежности и качества товара, мотивируя на покупку.

Также маркетплейсы часто пользуются персонализацией предложения. Онлайн-площадки собирают данные о покупательском поведении, чтобы предлагать товары на основе предыдущих покупок и интересов человека. Такие подборки делают покупки более привлекательными.

Известна другая уловка маркетологов — эффект «пакетного предложения». Предложения магазина «С этим товаром покупают…», «Купи два — получи третий со скидкой» стимулируют покупателя приобретать дополнительные товары, выходя за рамки первоначального бюджета.

Чтобы защититься от импульсивных покупок, человеку важно внедрить несколько простых, но эффективных правил. Так, рекомендуется использовать правило «отложенного решения»: перед покупкой подождите 24 часа, особенно если товар не является необходимым. Это позволит трезво оценить необходимость покупки.

«Создавайте списки и строго следуйте им, будь то поход в магазин или онлайн-шоппинг: список помогает не сбиться на покупку товаров, которые не были запланированы», — отметил специалист.

Варлахов добавил, что не поддаться порыву «купить в один клик» поможет ограниченный доступ к кредитным картам. Сохранение внимательности и осознанный подход помогут избежать сожалений о совершенных ненужных тратах.