Россиянам рассказали, что делать при пропуске работы из-за проблем с вылетом

Россиянам объяснили, как поступить тем, кто не смог вовремя выйти на работу из-за проблем с вылетом. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов дал рекомендации для таких ситуаций, сообщает ТАСС .

По словам специалиста, после возвращения необходимо обратиться в кадровую службу и написать объяснительную записку. В ней следует указать причины невыхода на работу и приложить подтверждающие документы: билеты с первоначальной и фактической датой вылета, а также справку из турагентства о том, что вынужденное пребывание за границей было вызвано объективными обстоятельствами.

Сафонов пояснил, что эти доказательства помогут в решении спорных вопросов с работодателем. При этом, согласно статье 124 Трудового кодекса, продление ежегодного отпуска предусмотрено лишь в ограниченных случаях — при болезни или исполнении государственных обязанностей.

Профессор добавил, что при объективных причинах задержки работодатель должен войти в положение сотрудника.

