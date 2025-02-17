Россиянам ответили, как получить доступ к нейросети Grok от Илона Маска

Илон Маск, известный своими амбициозными идеями и страстью к технологическим новшествам, в 2023 году представил собственный проект в сфере искусственного интеллекта — нейросеть Grok, разработанную командой его стартапа xAI. Эта система, интегрированная с платформой X (ранее Twitter), обеспечивает обратную связь на актуальные темы и вопросы, интересующие пользователей. Стали известны подробности о проекте, сообщает «Секрет Фирмы» .

Grok вдохновлен научной фантастикой и, в частности, творчеством Дугласа Адамса. В романе «Автостопом по Галактике» упоминается суперкомпьютер, который ищет ответ на основной вопрос существования. Эта концепция легла в основу разработки Grok, который способен не только предоставлять ответы, но и подсказывать пользователям, какие вопросы стоит задать.

Предварительная настройка Grok предполагает наличие юмора, что может вызвать неожиданную реакцию у пользователей, не обладающих чувством юмора, соответствующим стилю Маска. Grok работает с открытыми данными и обновляется в реальном времени, предоставляя более актуальные ответы в отличие от других систем, которые используют статические базы данных.

Разработчики уверены, что Grok не подвержен цензуре и способен обсуждать темы, которые другие ИИ могли бы избегать. Он поддерживает высокую степень интерактивности: может задавать вопросы пользователям, генерировать изображения, анализировать графику и писать код. Кроме того, Grok понимает несколько языков, включая русский, хотя чаще отвечает на английском.

Доступ к Grok осуществляется через веб-версию или мобильное приложение, вышедшее в начале 2025 года для iOS. Первоначально нейросеть была доступна ограниченному числу пользователей в США, но к концу 2024 года Маск ввел стартовый тариф, открыв доступ к ней для широких масс. Бесплатная версия имеет ограничения на количество запросов и генерацию изображений, тогда как платная версия, стоимостью около $9 в месяц, предоставляет более расширенные функции и входит в премиум-подписку платформы X, недоступную для пользователей из России по умолчанию.