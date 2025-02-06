Россиянам объяснили, почему в 2025 году в стране нет предпенсионеров

Эксперт Иванова-Швец: в 2025 году не будет выхода на пенсию граждан раньше срока

Текущий год стал переходным к новой пенсионной системе, но в нем не предусмотрено, что кто-то сможет выйти на пенсию раньше срока, сообщила РИАМО к. э. н., доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Смотрите, в чем небольшая проблема, из-за чего возник такой негативный фон, я бы сказала. Дело в том, что когда происходил переход к новой пенсионной системе и увеличению пенсионного возраста, был установлен график повышения. Согласно этому графику, 2025 год — это тоже переходный год, но в нем не предусмотрено, что кто-то сможет выйти на пенсию раньше срока. В 2023 году была аналогичная ситуация: график не предусматривал выхода на пенсию. В этот период могли уйти только те, кто имел льготы, например, или оформлял пенсию по выслуге лет», — рассказала Иванова-Швец.

По ее словам, так как в 2025 году никто не выходит на пенсию, предпенсионного статуса тоже не будет. Он возможен только для тех, кто уже получил соответствующие льготы.

«Например, педагог может оформить пенсию по выслуге лет, но при желании может продолжать работать до официального пенсионного возраста. И поскольку в этом году никто не выходит на пенсию, то и предпенсионеров как таковых не будет», — разъяснила эксперт.

Иванова-Швец уточнила, что если говорить о Москве, то оформление статуса производится только онлайн через портал mos.ru. В других регионах свои нюансы.

«В целом регионы сильно отличаются по количеству и видам льгот. Например, где-то есть льготы на ЖКХ, где-то — бесплатный или льготный проезд. Однако во многих регионах бесплатного проезда нет, есть только льготный в разных вариациях. Для Москвы и Московской области есть бесплатный проезд, а в других регионах это работает иначе. Точно так же по оплате ЖКХ: где-то предоставляют освобождение от взносов на капитальный ремонт, где-то — скидки на определенный процент. Все зависит от региона», — отметила она.

Доцент напомнила, что сейчас предпенсионерами считаются женщины в возрасте от 55, а мужчины — от 60 лет.