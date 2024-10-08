Россиянам назвали регион с самой высокой зарплатой для врачей

Сахалинская область вышла на первое место в России по уровню зарплат для врачей, предлагая медработникам более 150 000 рублей. Согласно исследованиям аналитиков платформы hh.ru, врачи считаются дефицитными специалистами практически во всех регионах страны, сообщает «ФедералПресс» .

«На одну вакансию для них по РФ в целом приходится 1,5 активных резюме, в Сахалинской области этот показатель чуть выше — два резюме на вакансию. Конкуренция за рабочие места среди врачей здесь фактически отсутствует», — прокомментировали исследователи.

Согласно профильным данным, медианная заработная плата врачей в России за третий квартал 2024 года составила 93 800 рублей, в то время как Сахалин предлагает своим медикам 151 900 рублей.

Помимо Сахалина, высокие зарплаты врачам также готовы предложить Чеченская Республика (150 000 рублей), Республика Саха (135 100 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (129 800 рублей) и Москва (129 600 рублей).

Столица остается лидером по количеству открытых вакансий для врачей, представляя 15,6% всех предложений в стране, за ней следуют Санкт-Петербург (7,8%), Московская область (6,8%) и Краснодарский край (4,7%). Важно отметить, что на Сахалине количество вакансий для врачей составляет всего 0,2% от общего числа по стране.

В целом за период с июля по сентябрь 2024 года в России было зарегистрировано почти 75 тысяч вакансий для медицинских работников.