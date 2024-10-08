Россиянам назвали регион с самой высокой зарплатой для врачей
Сахалинская область вышла на первое место в России по уровню зарплат для врачей, предлагая медработникам более 150 000 рублей. Согласно исследованиям аналитиков платформы hh.ru, врачи считаются дефицитными специалистами практически во всех регионах страны, сообщает «ФедералПресс».
«На одну вакансию для них по РФ в целом приходится 1,5 активных резюме, в Сахалинской области этот показатель чуть выше — два резюме на вакансию. Конкуренция за рабочие места среди врачей здесь фактически отсутствует», — прокомментировали исследователи.
Согласно профильным данным, медианная заработная плата врачей в России за третий квартал 2024 года составила 93 800 рублей, в то время как Сахалин предлагает своим медикам 151 900 рублей.
Помимо Сахалина, высокие зарплаты врачам также готовы предложить Чеченская Республика (150 000 рублей), Республика Саха (135 100 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (129 800 рублей) и Москва (129 600 рублей).
Столица остается лидером по количеству открытых вакансий для врачей, представляя 15,6% всех предложений в стране, за ней следуют Санкт-Петербург (7,8%), Московская область (6,8%) и Краснодарский край (4,7%). Важно отметить, что на Сахалине количество вакансий для врачей составляет всего 0,2% от общего числа по стране.
В целом за период с июля по сентябрь 2024 года в России было зарегистрировано почти 75 тысяч вакансий для медицинских работников.