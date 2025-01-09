Россиянам назвали новые требования к самозанятым с 2025 года

В России самозанятые столкнутся с новыми требованиями, касающимися отчетности, штрафов и налогов. Закон о самозанятых, действующий с 2019 года, был задуман как временная мера на десять лет с неизменными ставками налога. Однако постепенно вводятся новые правила, сообщает «Секрет Фирмы» .

С 2025 года самозанятые будут обязаны предоставлять отчеты в Росстат, что включает данные о их деятельности. Также изменится порядок перехода на другие налоговые режимы: помимо упрощенной системы налогообложения (УСН) и единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), они смогут выбирать автоматизированную упрощенную систему (АвтоУСН) или патентную систему (ПСН).

Самозанятые также попадут под запреты антимонопольного законодательства, что позволит Федеральной антимонопольной службе следить за их деятельностью с 1 марта 2025 года и наказывать за нарушения, такие как злоупотребление конкурентным положением. Кроме того, существует предложение о повышении лимита дохода для самозанятых: с 2,4 миллионов рублей в год до 4,2 миллионов к 2028 году. Однако решение пока находится на начальных стадиях рассмотрения в Госдуме.

С 1 января 2025 года самозанятые должны будут предоставлять отчеты о своей деятельности, что противоречит первоначальному обещанию о свободе от отчетности. Эти отчеты будет необходимо отправлять онлайн, возможно, с использованием электронной цифровой подписи. Последствия за непредоставление отчетов пока неясны, но вероятность введения штрафов велика.

Что касается налогов, то в 2025 году ставки останутся прежними: 4% от дохода без статуса ИП и 6% от дохода от ИП. Самозанятые потеряют свой статус, если превысят лимит дохода в 2,4 миллиона рублей, наймут работников или займутся перепродажей товаров. С введением новых режимов налогообложения у самозанятых появится больше возможностей для выбора подходящей схемы.

Самозанятые могут зарегистрировать ИП и продолжать платить НПД, но сохраняют ограничения самозанятых. Для снятия с учета можно воспользоваться приложением «Мой налог» или сайтом налоговой. С 1 января 2025 года начнет действовать экспериментальная автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН), которая упростит расчеты налогов, но для ее применения нужно сменить статус на ИП. Также после перехода на ИП можно воспользоваться патентной системой с фиксированной ставкой 6%, не зависящей от дохода. ИП освобождаются от ведения бухучета и других налоговых обязанностей.