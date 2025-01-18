Россиянам напомнили об окончании периода автоматического продления прав в 2025 г

МВД напомнило об окончании периода автоматического продления прав в 2025 году

Российские водительские удостоверения, у которых срок действия завершен или истечет с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, станут недействительными в этом году, сообщает ТАСС .

В пресс-центре МВД РФ пояснили, что водительские удостоверения с датой окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года считаются действительными в стране в течение трех лет с указанной даты.

А затем такие права нужно менять, так как они уже недействительны на территории России.

Решение о продлении прав на три года начало действовать в конце декабря 2023 года.

Для получения нового документа необходимо пройти медкомиссию, заплатить госпошлину и прийти в ГАИ. Водители, планирующие выезд за пределы страны, должны будут заменить права, срок действия которых закончился, в любом случае.