Россиян успокоили по поводу снежных зим

Ранее директор института физики атмосферы РАН, специалист в области диагностики и моделирования климата, академик Владимир Семенов сообщил RTVI, что в России бесснежные зимы, как в этом сезоне, будут через 30 лет повторяться раз в 2 года. Он добавил, что в последние 10-12 лет самые холодные года теплее самых жарких в начале ХХ века.

«Нужно изучить официальную позицию российских ученых. Она заключается в том, что никакого глобального потепления нет, есть регулярные выбросы калия-40, то есть радиоактивного элемента из земной коры, который, разлагаясь, выделяет много тепла. Грубо говоря, как четверть солнышка включают и выключают раз в 350 лет», — сказал Рыбальченко.

Он добавил, что эти циклы давно известны геологам.

«Хочу напомнить, что российские ученые прекрасно знают, что было 1000, 2000, десятки тысяч лет назад с температурой и климатом, потому что геология при анализе строения земной коры, строения отложений прекрасно понимает, какая была температура, мы знаем, что были циклы потепления и похолодания. Мы знаем, отчего они происходят», — отметил эколог.

По его словам, в настоящее время толщина ледяного покрова в Арктике увеличивается, и, кроме того, Россия готовится к закладке 7 новых ледоколов.