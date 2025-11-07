Россиян пригласили стать частью поискового движения ради памяти воинов

Крупнейшая общероссийская организация ведет поисковую деятельность уже свыше 12 лет. Речь идет о Поисковом движении России, которое восстанавливает имена погибших защитников Отечества и помогает родственникам узнать судьбу близких. Жителей России приглашают стать частью этого сообщества.

Роспатриотцентр выступает одним из ключевых партнеров поискового движения. Центр предлагает молодежи реальную возможность проявить активную гражданскую позицию — участвовать в поисковых экспедициях, заниматься волонтерской деятельностью, способствовать патриотическому воспитанию и вносить личный вклад в развитие государства.

В современной России существует пространство для настоящего добровольчества, основанного на осознанном выборе и патриотических ценностях. Сохранение исторической памяти — это путь к полноценной жизни общества. По всей России действует свыше полутора тысяч поисковых отрядов, в которых трудятся более 45 тысяч энтузиастов. Их главная цель — восстановление исторической памяти страны.

Результаты работы движения за 12 лет впечатляют. Волонтеры смогли предать земле останки 250 тыс. советских бойцов и восстановить личности свыше 15 тыс. защитников Отечества. География экспедиций охватывает 37 российских регионов — поисковики работают на территории от острова Соммерс до Шумшу и от Смоленской области до Керчи.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к волонтерскому движению. Каждый может отыскать поисковый отряд по месту жительства или организовать собственную группу. Участникам предлагается включиться в полевые экспедиции, работу с архивными документами и организацию тематических выставок. Поддержав это начинание, можно стать частью дела, которое связывает разные поколения россиян.

Представители движения подчеркивают, что речь идет не просто об общественной инициативе, а о настоящей миссии, в которой найдется роль для каждого неравнодушного человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.