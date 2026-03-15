Россиян предупредили, что за токсичное поведение можно потерять работу

В настоящее время руководство российских компаний имеет право уволить работника из-за последствий его деструктивного поведения в коллективе. Об этом рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина, сообщает РИА Новости .

По словам Ганькиной, наличие внутреннего корпоративного кодекса помогает работодателю более эффективно регулировать действия персонала. Если сотрудник постоянно игнорирует установленные в организации нормы, это может быть расценено как несоблюдение локальных актов и повлечь за собой дисциплинарную ответственность.

Ганькина добавила, что в Трудовом кодексе РФ отсутствует такая формулировка для расторжения договора, как «токсичность». Тем не менее, это не значит, что организация должна терпеть человека, который негативно влияет на рабочую обстановку.

После проявления «токсичного» поведения работодатель вправе применить меры дисциплинарного характера. При систематическом повторении таких проступков возникает законный повод для увольнения по причине многократного невыполнения сотрудником своих трудовых функций.

Эксперт отметила, что ТК РФ включает исчерпывающий список оснований для прекращения трудового договора по инициативе нанимателя. В их числе — неоднократное без уважительных причин неисполнение работником своих обязанностей, совершение грубых дисциплинарных нарушений, появление на рабочем месте в состоянии опьянения, разглашение охраняемой законом тайны и другие подобные действия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.