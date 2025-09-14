Россиян предупредили, что за сбор редких грибов может грозить 4 года тюрьмы

Доктор юридических наук, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Староверова рассказала, что законы страны запрещают россиянам сбор некоторых видов грибов, а за нарушения предусмотрены штрафы или сроки в тюрьме, сообщает ТАСС .

При этом, как напомнила эксперт, сезонных ограничений для сбора грибов нет, и по Лесному кодексу граждане могут свободно и бесплатно находиться в лесах и для собственных нужд собирать ягоды, грибы и т. д. Но все же есть ряд ограничений.

«Запрет касается заготовки и сбора грибов и дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу России или субъекта Федерации. Так, в России запрет касается около 41 вида редких грибов», — сказала Староверова.

По ее словам, среди запрещенных к сбору грибов: мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенка небродийская и многие другие.

Еще нельзя собирать грибы и другие растения, признающиеся наркотическими средствами. За данное нарушение в законе прописаны штрафы и иные виды наказания.

Специалист добавила, что также за сбор грибов в заповедниках и нацпарках граждан могут оштрафовать. В некоторых случаях при сборе особо ценных ресурсов — например, рядовка мацутакэ — или редких грибов, которые занесены в Красную книгу (например, решеточник красный, грифола курчавая и т. д.) нарушителям может грозить не только штраф, но еще и уголовная ответственность по статье 260.1 УК РФ. По ней предусмотрены в качестве наказания обязательные работы до 480 часов, штраф до 1 млн рублей или срок в тюрьме до 4 лет.

Староверова предупредила, что при выявлении таких нарушений у грибника изымают все: и грибы, и корзину, и нож.