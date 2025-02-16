Россиян научили сохранять растения зимой на даче, когда нет снега

В отсутствие снежного покрова растения на приусадебном участке подвергаются серьезной опасности. Почва без снега быстро промерзает, что приводит к повреждению корневой системы и обезвоживанию растений. Общественная Служба Новостей рассказала россиянам, какие меры нужно предпринять в первую очередь, чтобы спасти свои посадки.

Снежный покров играет большую роль в создании естественной теплоизоляции для почвы и зеленых насаждений в зимний период. При его отсутствии садоводам следует использовать альтернативные методы защиты.

Эффективным решением станет мульчирование прикорневой зоны. В качестве мульчи отлично подойдут различные органические материалы: соломенная подстилка, древесные опилки или хвойный настил. Толщину защитного слоя важно подбирать индивидуально для каждой культуры, учитывая ее особенности и потребности в укрытии.

Защитить растения от холодов можно различными способами. Для создания каркасных конструкций можно использовать деревянные ящики, а также такие материалы, как рубероид, толь и мешковина. Современные садоводы часто выбирают готовые конструкции из спанбонда или агротекса, а для тоннельных укрытий используют полиэтилен и природные материалы.

Как выбрать утеплитель

При выборе утеплителя важно учитывать особенности материала. Листва дуба и клена прекрасно сохраняет тепло, а еловые ветки дополнительно защищают от грызунов. Однако следует избегать соломы и травы, которые, напротив, привлекают вредителей. Компост, торф, перегной и опилки традиционно считаются универсальными утеплителями.

Для невысоких культур достаточно укрытия опилками или лапником. Особое внимание стоит уделить теплолюбивым растениям — их необходимо тщательно укутывать специальными материалами, оставляя пространство для циркуляции воздуха.

Важно сберечь основную структуру кустарников. Луковичные растения рекомендуется замульчировать торфом, а корневища укрыть почвой. Опилки и лапник служат дополнительной защитой.

При уходе за хвойными растениями важно не допускать пересыхания почвы и защищать их от солнечных ожогов. Чтобы уберечь растения зимой, рекомендуется соорудить защитный тоннель из пленки и обмотать стволы шпагатом. Что касается ирисов, то их главный враг — переувлажнение грунта, поэтому важно контролировать полив.

Когда нужно утеплять растения

Защитные мероприятия следует проводить только после наступления устойчивых заморозков и промерзания грунта. При теплой погоде полив проводят днем, чтобы ночные заморозки не повредили корни.