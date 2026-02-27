Россиян массово добавляют в фейковые чаты поликлиник

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин рассказал о схеме, при которой мошенники добавляют граждан в фейковые чаты поликлиник и выманивают личные данные, сообщает RT .

Он предупредил, что злоумышленники добавляют потенциальных жертв в групповые чаты, где якобы состоят сотрудники медучреждений и другие пациенты.

В таких чатах пользователей просят подтвердить прикрепление к поликлинике, чтобы сохранить возможность получения помощи по ОМС.

«Для этого необходимо пройти по отправленной ссылке и ввести свои данные или авторизоваться в чат-боте, например с помощью „Госуслуг“, — уточнил Воронин.

По его словам, мошенники также пишут в личные сообщения в мессенджерах от имени представителей поликлиник. Они предлагают актуализировать данные, подтвердить прикрепление или запись к врачу, а также пройти диспансеризацию. Для этого просят сообщить персональные данные и пройти авторизацию.

«Следует помнить, что сотрудники поликлиник не пишут в мессенджерах, а если звонят, то не просят сообщать личные данные или коды из смс для подтверждения записки к врачу», — пояснил эксперт.

Ранее специалисты также предупреждали об усилении активности мошенников перед 8 Марта.

