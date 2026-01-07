«Роскосмос» показал приближающийся к Москве мощный циклон
Космические аппараты «Роскосмоса» передали снимки циклона, движущегося в направлении Москвы. Соответствующий кадр появился в официальном Telegram-канале корпорации.
Метеорологи предупреждают о надвигающейся непогоде с обильными снегопадами. Погодные условия обещают быть экстремальными. На опубликованном фото видно, что к Москве приближается и уже частично закрывает огромное плотное снежное облако.
По прогнозам специалистов, количество выпавшего снега превысит 50% от обычной месячной нормы. В настоящее время экстренные службы и коммунальщики столицы готовятся к значительному ухудшению погодных условий.
Изображения циклона получены с метеорологических спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», ведущих постоянное наблюдение за атмосферными процессами.
Ранее жителей Москвы и гостей российской столицы предупредили о приближающейся непогоде. В связи с этим в городе ввели «желтый» уровень погодной опасности. Автомобилистам в очередной раз напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Любая ошибка может обернуться непоправимыми последствиями.
