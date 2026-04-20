Роскачество запустит «Винные ярмарки России» в регионах

До 1000 вин представят в Ярославле с 29 апреля

Роскачество запускает федеральный проект «Винные ярмарки России», где представят до 1000 наименований отечественных вин от около 100 производителей. Первым городом проведения станет Ярославль.

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева рассказала, что ярмарки станут новой федеральной площадкой для продвижения российских вин. В регионах представят продукцию как крупных компаний, так и малых хозяйств.

«Для малых винодельческих хозяйств участие в ярмарках — это возможность напрямую представить свою продукцию потребителю и выйти за пределы своего региона. По сути, речь идет о новом федеральном канале продвижения от Роскачества», — отметила она в эфире радио Sputnik.

На одной площадке соберут вина из разных регионов, включая Крым, Дагестан, Самарскую область и Подмосковье. Каждый участник сможет представить до 30 наименований — от базовых позиций до лимитированных серий. Производители, не участвующие в основной экспозиции, получат возможность рассказать о продукции в шатре лектория.

«Мы сознательно формируем состав участников так, чтобы на одной площадке были представлены вина из разных регионов страны. Это дает возможность посетителям расширить свою „винную географию“ и открыть для себя новые направления», — подчеркнула Олеся Латышева.

Первая «Винная ярмарка России» пройдет в Ярославле с 29 апреля по 3 мая. Проект ориентирован на поддержку интереса к отечественным винам и расширение их присутствия на рынке.

