Роскачество заявило о дефиците кадров в рабочих сферах

Роскачество заявило о нехватке специалистов в рабочих и инженерных профессиях

Российские работодатели сталкиваются с трудностями при поиске подходящих сотрудников, особенно в рабочих и инженерных специальностях, сообщили в Роскачестве, сообщает Газета.ru .

В департаменте организационного развития Роскачества пояснили, что на ситуацию влияют два фактора. Первый — демографический спад 1990-х годов, из-за которого не хватает специалистов 30–45 лет. Молодые сотрудники только выходят на рынок и часто не имеют достаточного опыта.

Второй фактор — технологические изменения. Компании внедряют новое оборудование и цифровые решения, а специалистов с нужными компетенциями на рынке пока немного. В результате число вакансий растет, но подходящих кандидатов не хватает.

В массовых офисных профессиях — маркетинге, SMM, административных должностях и на стартовых позициях в IT — конкуренция среди соискателей усилилась. Работодатели могут повышать требования без заметного роста зарплат.

Иная ситуация в рабочих специальностях, инженерии, производстве и медицине. Там зарплаты продолжают расти из-за острой нехватки кадров. Особенно востребованы монтажники, сварщики, электромонтажники, токари, стандартизаторы, а также опытные IT-специалисты, эксперты по кибербезопасности и искусственному интеллекту и врачи узких специальностей.

