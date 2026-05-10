Росгвардейцы приняли участие в патриотической акции «Вахта памяти»

9 мая 2026 года сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с подшефными кадетскими классами приняли участие в памятных мероприятиях в рамках патриотической акции «Вахта памяти». Об этом сообщила пресс-служба ведомтва.

В Подольске росгвардейцы совместно с кадетами МОУ СОШ № 18 отдали дань уважения воинам 43-й армии, освобождавшим город и вставшим на защиту столицы в годы Великой Отечественной войны, а также возложили цветы к памятнику Подольских курсантов.

Памятную встречу провели сотрудники Солнечногорского отдела вневедомственной охраны. Вместе с учащимися Гимназии № 5 правоохранители почтили память героев у монумента выпускникам курсов «Выстрел», защищавших Отечество.

В Ступине стражи порядка совместно с кадетами подшефного класса Большеалексеевской СОШ возложили цветы к Вечному огню, выразив уважение защитникам Родины.

Участники церемоний почтили мужество, стойкость и самоотверженность защитников Отечества. Подвиг поколения победителей продолжает жить в сердцах молодежи, сохраняя преемственность патриотических традиций.

Патриотическая акция «Вахта памяти» объединяет сотрудников Росгвардии, ветеранов, представителей образовательных учреждений и жителей Подмосковья, напоминая о значении исторической памяти, уважении к подвигу советского народа и воспитании молодого поколения в духе любви к Родине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.