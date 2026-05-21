Росгвардейцы приняли участие в Международной акции «Сад памяти» в Подмосковье

Сотрудники Химкинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области высадили саженцы ели в память о героях Великой Отечественной войны, приняв участие в акции «Сад Памяти», которая прошла на территории Сходненского лесничества в городском округе Химки, сообщает пресс-служба ведомства.

VII Международная акция «Сад Памяти» проходит с 18 марта по 22 июня 2026 года. Главная цель масштабного эколого-патриотического проекта — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Вместе с правоохранителями к мероприятию присоединились глава Химок Инна Федотова, депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов, лесничие, волонтеры и жители округа. В рамках патриотической акции участники высадили около 22 тысяч саженцев ели в память о героях, отдавших жизни за защиту Отечества.

Перед началом высадки специалисты лесничества провели инструктаж по правильной посадке молодых деревьев. Стражи правопорядка высаживали саженцы на подготовленных участках лесного массива, уделяя особое внимание сохранению корневой системы и соблюдению расстояния между деревьями.

Участники акции совместными усилиями внесли вклад в восстановление лесного фонда и увековечение подвига защитников Родины.

«Для нас участие в акции — это возможность выразить благодарность героям Великой Отечественной войны и сохранить память об их подвиге для будущих поколений. Каждое высаженное дерево символизирует мужество, стойкость и самоотверженность защитников нашей страны», — отметил начальник Химкинского отдела вневедомственной охраны подполковник полиции Павел Морозов.

Завершилось мероприятие минутой молчания в память о павших героях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.