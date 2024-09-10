Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемую в краже товаров из гипермаркета

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали подозреваемую в краже различных товаров из сетевого магазина, сообщает пресс-служба ведомства.

При патрулировании улиц городского округа, росгвардейцам поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом гипермаркете, расположенном в селе Юдино.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители выяснили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как у кассы самообслуживания неизвестная гражданка делала вид, что сканирует штриховой код каждого товара, но оплатила лишь несколько позиций наименьшей стоимости для получения чека.

Росгвардейцы задержали злоумышленницу и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ей оказалась 47-летняя местная жительница.

По данному факту проводится проверка.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.