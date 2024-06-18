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Росгвардейцы Подмосковья провели встречу с детьми в рамках ежегодной акции

В рамках ежегодной ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области провели встречи с детьми, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны, дислоцирующиеся на комплексе «Байконур», посетили детскую творческую смену в городском доме культуры. Росгвардейцы рассказали ребятам о своей служебной деятельности и продемонстрировали экипировку сотрудника Росгвардии. Желающие смогли детально рассмотреть патрульный автомобиль и заглянуть внутрь транспортного средства.

В Люберцах стражи порядка совместно с председателем ветеранской организации подполковником милиции в отставке Владимиром Халяпиным рассказали воспитанникам оздоровительного школьного лагеря о правилах безопасного поведения в период летних каникул.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.