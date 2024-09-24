Росгвардейцы Подмосковья предотвратили распространение наркотических средств

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны обратили внимание на гражданина, который при виде патрульной машины стал нервничать, а затем сел на велосипед и попытался скрыться из виду правоохранителей. На требование росгвардейцев остановиться мужчина не реагировал и по пути выбросил на землю свертки, замотанные изолентой, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина был задержан росгвардейцами совместно с сотрудниками ДПС и доставлен в отдел полиции. В одежде у данного гражданина находилось три бумажных пакета с веществом бурого цвета. Еще несколько свертков, от которых он пытался избавиться, были обнаружены при осмотре территории.

По результатам проведенного исследования установлено, что в общей сложности у правонарушителя при себе находилось больше 20 граммов наркотического средства — гашиш.

Задержанным оказался 52-летний житель Московской области, который ранее уже был судим за подобное преступление. По данному факту проводится проверка.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.