Росгвардейцы Подмосковья обеспечивают правопорядок во время голосования

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с представителями взаимодействующих органов принимают участие в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности в период проведения Единого дня голосования, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне выборов межведомственные комиссии с участием сотрудников Росгвардии обследовали более 1600 мест для проведения голосования и хранения избирательной документации в 28 округах Подмосковья.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы заблаговременно провели проверку физических и юридических лиц, владеющих оружием на предмет соблюдения законодательства в сфере оборота оружия.

С целью оперативного реагирования маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны максимально приближены к местам проведения голосования.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.