Росгвардейцы организовали масштабный флешмоб в Подмосковье

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области провели масштабный флешмоб, посвященный 10-летию со Дня образования ведомства и 215-й годовщине войск правопорядка, передает пресс-служба ведомства.

На одной из площадок региона развернулась зрелищная композиция: 30 патрульных автомобилей вневедомственной охраны выстроились в символичную надпись «10 лет». Свет фар, четкая геометрия построения и слаженность действий участников создали яркий визуальный образ, олицетворяющий единство, преемственность традиций и уверенное движение вперед.

Десять лет — значительный рубеж, за это время ведомство укрепило свои позиции в обеспечении правопорядка, общественной безопасности и защите интересов государства.

Акция, инициированная Главным управлением Росгвардии по Московской области, объединила росгвардейцев, для которых юбилейная дата стала не просто поводом для праздника, а важным этапом осмысления пройденного служебного пути.