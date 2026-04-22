Росгвардейцы обеспечили безопасность во время премии «Служение» в Подмосковье Общество сегодня в 16:35

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из других силовых структур обеспечили охрану общественного порядка и безопасность проведения третьей муниципальной премии «Служение» на концертной площадке «Live Арена» в Одинцове, передает пресс-служба ведомства.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы контролировали деятельность частных охранных организаций. Бойцы спецподразделений обеспечивали безопасность проведения мероприятия, а экипажи вневедомственной охраны патрулировали прилегающие территории. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей. «Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.