Росгвардейцы обеспечили безопасность во время премии «Служение» в Подмосковье
Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из других силовых структур обеспечили охрану общественного порядка и безопасность проведения третьей муниципальной премии «Служение» на концертной площадке «Live Арена» в Одинцове, передает пресс-служба ведомства.
Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы контролировали деятельность частных охранных организаций.
Бойцы спецподразделений обеспечивали безопасность проведения мероприятия, а экипажи вневедомственной охраны патрулировали прилегающие территории.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.