Росгвардейцы обеспечили безопасность свыше 120 мероприятий в Подмосковье

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Экипажами вневедомственной охраны осуществлено более 2 300 выездов по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов. Краж на охраняемых объектах не допущено, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 800 граждан.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено более 650 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъята 71 единица оружия. Составлено 149 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 55 разрешений.

Подразделениями специального назначения выполнена 21 задача по силовому сопровождению специальных мероприятий.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.