Роман Пичугин вступил в должность главы округа Кашира

На церемонии в качестве почетных гостей присутствовал депутат Мособлдумы Андрей Голубев, представители общественных организаций, ветераны, участники СВО, жители округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Председатель окружного совета депутатов Сергей Буров объявил решение Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 13 августа 2025 года № 69 об избрании Главы городского округа Кашира Московской области. В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Единой системе публичной власти cовет депутатов городского округа Кашира решил: избрать на должность главы городского округа Кашира Московской области Пичугина Романа сроком на 5 лет.

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин принял торжественную присягу. Обратившись к собравшимся, он рассказал о принципах, по которым будет выстроена его работа в качестве главы округа.

Со словами поздравления и напутствия выступили депутат Мособлдумы Андрей Голубев и благочинный церквей Каширского округа священник Валерий Сосковец.

«Дорогие земляки, в этой должности у меня есть задачи, которые нужно решать последовательно и честно. Я не обещаю легких решений. Обещаю другое. Лично отвечать за принятые решения, держать слово и быть на связи. Наша цель — надежная инфраструктура, чистая вода, теплые дома, ухоженные улицы и парки, рабочие места с достойной зарплатой, перспективы для детей и молодежи, уважение к старшим», — отметил Пичугин.

Как ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, лидерство имеет значение только тогда, когда оно направлено на помощь жителям, достижение результата.

«Результат получается гораздо весомее, когда эффективность идет вместе с чуткостью и заботой», — отметил губернатор.