Родственница пловца Свечникова отправится на опознание тела в Турцию

Тело мужчины в костюме для плавания обнаружили в водах Босфора, сообщили турецкие власти. По предварительным данным, это может быть пропавший российский пловец Николай Свечников. На опознание тела отправится его родственница, которая сейчас находится в Турции.

Друг спортсмена Николай, организовавший поиски, рассказал, что тело нашли недавно, и сейчас оно направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Он отметил, что пока нет точного подтверждения личности погибшего.

Николай Свечников пропал 24 августа во время массового заплыва в Стамбуле. Из трех тысяч участников он оказался единственным, кто не вернулся к финишу. По словам жены спортсмена, организаторы начали поиски только спустя 12 часов после исчезновения, а местная полиция отказалась принимать заявление от родственников.

