Родительское собрание о правилах безопасности на каникулах провели в Ленинском округе

На территории Видновской школы № 5 прошло важное родительское собрание при участии представителей министерства образования Московской области, сотрудников Госавтоинспекции и МЧС Ленинского округа. Целью встречи стало напоминание родителям о соблюдении правил безопасности в период летних каникул, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Летние каникулы — это время отдыха и новых впечатлений для детей, но важно помнить о соблюдении правил безопасности, чтобы этот период прошел без происшествий. Взрослые играют ключевую роль в этом вопросе. Следовательно, родители должны быть нашими помощниками, союзниками в части формирования правильных навыков безопасного поведения детей», — приводятся в сообщении слова начальника управления образования администрации Ленинского округа Наталии Киселевой.

В пресс-службе отметили, что в ходе собрания был рассмотрен ряд тем, включая правила дорожного движения, меры предосторожности при нахождении возле водоемов, правила поведения в общественных местах и на природе, а также рекомендации по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Представитель МЧС Ленинского округа Андрей Маслов провел профилактическую беседу о правилах обращения с огнем и поведения при пожаре. Инспектор группы пропаганды дорожного движения Госавтоинспекции Ленинского округа Ирина Чекмарева напомнила о важности разъяснительных бесед с детьми о правилах дорожного движения.

«Родители, в первую очередь, несут ответственность за своих детей. Только совместными усилиями, творческим подходом, с привлечением юных инспекторов движения, педагогов и сотрудников Госавтоинспекции мы сможем обеспечить безопасность наших детей на дорогах», — добавила инспектор группы пропаганды дорожного движения Госавтоинспекции по Ленинскому округу Ирина Чекмарева.

Сообщается, что подобные родительские собрания будут проводиться и в других школах Ленинского городского округа на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.