Родителям школьников Балашихи рассказали о проекте «Карьера в родном городе»

Начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки Ольга Егерева встретилась с родителями учеников 9 классов. Встреча прошла в школе № 12 городского округа Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ольга Егерева рассказала родителям о проекте «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», который помогает школьникам узнать о возможностях работы в Балашихе.

Проект, реализуемый администрацией городского округа Балашиха, знакомит школьников с техническими профессиями. Ученики посещают открытые уроки с местными предпринимателями, экскурсии на заводы и предприятия, где в реальном времени наблюдают производственный процесс.

Изучить инфраструктуру родного города молодежь также может, играя в образовательную настольную игру «Ситиполия Большая Балашиха». На поле для ходов представлены важные объекты города: промышленные предприятия, железнодорожные станции, спортивные комплексы.

На встрече уделили внимание обучению в Подмосковном колледже «Энергия», который сотрудничает с предприятиями региона и предоставляет возможности прохождения практики и дальнейшего трудоустройства.

«Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» — проект, помогающий молодежи узнать реальное состояние рынка труда и определиться с будущей профессией, а городским предприятиям пополнить свой штат новыми специалистами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта „Профессионалитет“, который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить еще один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.