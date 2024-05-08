Родителям Подмосковья рассказали, как отправить ребенка в лагерь

«В летние каникулы в Подмосковье будут работать более 100 детских оздоровительных лагерей, среди которых и наш лагерь «Литвиново», который стал одним из лучших в стране. Мы предусмотрели все для комфортного и безопасного отдыха. Ожидаем, что этим летом в нашем регионе отдохнут свыше 100 тысяч детей», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве рассказали, что родители уже сейчас могут подобрать лагерь для своего ребенка на портале «Детские лагеря в Подмосковье» по ссылке.

«Детские лагеря в Подмосковье» — полезный ресурс, где можно ознакомиться с полным перечнем лагерей региона и найти всю необходимую информацию для предстоящего отдыха: от перечня документов до списка вещей. Здесь же можно узнать подробную информацию о компенсации за путевку в лагерь.

Дети из семей с низким доходом, также дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья могут получить путевку в оздоровительные учреждения бесплатно. Для этого достаточно подать заявление на регпортале госуслуг.

Подробная информация по каждому лагерю в регионе доступна по ссылке, а получить бесплатную путевку можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.