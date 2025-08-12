Родители учеников и народные избранники в Дубне начали приемку школ к 1 сентября

В Подмосковье организовали «Родительскую приемку» школ перед учебным годом. В Дубне первые проверки в новом формате тоже уже начались, сообщает пресс-служба администрации округа.

Родители учеников и депутаты городского совета депутатов встретились в лицее № 6 им. Флерова в Дубне, который входит в сотню лучших школ Подмосковья. Здесь за лето были проведены большие работы: выполнен косметический ремонт кабинетов, раздевалок. Покрашены и приведены в порядок фасад и ограждения. Комиссия убедилась, что учебный процесс будет проходить в комфортной обстановке — классы оборудованы необходимой мебелью и техникой.

Особое внимание комиссия в Дубне уделила и корпусу школы «Возможность» в Институтской части. Это помещение начальной школы. Депутаты оценили инфраструктуру, состояние входной группы. В школе создана приятная рабочая и учебная атмосфера.

«Как представители администрации, мы обращаем внимание на инженерные системы, на пожарную безопасность. У родителей свой взгляд, они знают, что важно детям. Поэтому такой диалог никогда не будет лишним», — подчеркнул глава округа Дубна Максим Тихомиров.

В последние годы в Дубне идет работа по созданию открытых школьных стадионов. Сейчас завершается обустройство новой спортивной площадки на территории гимназии № 3. Также большой акцент в управлении народного образования администрации г. о. Дубна делается на обновлении пожарных систем в общеобразовательных учреждениях. Об этом также рассказали родителям в рамках работы комиссии.

Общественная приемка школ будет продолжена. Комиссия из народных избранников и родителей посетит все учебные заведения в Дубне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.