сегодня в 21:43

Родители учащихся лицея № 3 Домодедова узнали, чем питаются их дети в школе

В лицее № 3 Домодедова состоялся контроль детского питания, в котором приняли участие глава округа Евгения Хрусталева, председатель совета депутатов Леонид Ковалевский и руководитель ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов. Инициатива проверки качества и доступности горячего питания в школах Подмосковья исходит от губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации округа.

Начальник управления образования Елена Болмазова рассказала родителям о системе школьного питания.

«У нас бесплатное двухразовое питание. Вот таким питанием обеспечено 6,5 тыс. детей из многодетных семей», — сказала Болмазова.

В ходе открытого диалога родители узнали, как можно записаться на контроль питания во время учебного года.

«Вы можете записаться через Госуслуги на еженедельный родительский контроль и попробовать питание, дав обратную связь. 3000 родителей уже участвовали в прошлом году в таком контроле», — сообщила Болмазова.

Генеральный директор комбината питания Ольга Зуйкова объяснила, из каких блюд состоит завтрак, обед и полдник, и предоставила возможность всем присутствующим попробовать блюда. В этом году меню было изменено.

«Включает в себя не салат уже, а овощную нарезку. Ребенок может добавлять себе и выбирать любую позицию», — отметила Зуйкова.

Питание в школах стало более разнообразным, например, на полдник предлагаются вареники с творогом и два соуса на выбор. «У нас появились новые позиции — это рыбные котлеты, хлопья, которые любят дети, а также большой ассортимент напитков», — добавила Зуйкова.

Система питания организована во всех образовательных учреждениях округа, где осуществляется полный цикл приготовления продукции.

«Школу мы снабжаем только фруктами, овощами и буфетной продукцией, все остальное готовится на пищеблоке», — подчеркнула Зуйкова.

Кроме родительского контроля, каждые три месяца проводят онлайн-опросы среди учеников. Мама учащегося 2 А класса Екатерина Самохина поделилась своими впечатлениями.

«Я очень приятно удивлена. Котлета меня поразила. В нашем школьном меню такого не было», — сказала Самохина.

Родители должны иметь возможность контролировать качество питания в школах, что подчеркивает и президент РФ Владимир Путин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.