Родителей Подмосковья ждут на онлайн-собрании по выбору колледжа

13 ноября состоится областное родительское собрание для родителей учащихся 8-х, 9-х и 11-х классов на тему «Куда пойти учиться? Колледжи Подмосковья: перспективные профессии, социальная поддержка и профессиональное будущее». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Родительское собрание пройдет в 18:00 в онлайн-формате, что позволит родителям и всем желающим присоединиться к обсуждению. Подключиться можно будет по ссылке.

Спикерами выступят представители министерства образования Московской области, руководители колледжей Подмосковья и эксперты в сфере образования.

«Спикеры расскажут о различиях между обучением в колледже и старших классах школы, помогут выбрать подходящее направление и образовательную организацию, а также объяснят, как колледжи содействуют трудоустройству студентов и продолжению их обучения в вузах», — отметили в пресс-службе Министерства образования региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.