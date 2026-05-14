Робот «Добродел» в Подмосковье обработал 5,7 млн обращений

Цифровой помощник «Добродел» с декабря 2022 года проанализировал более 5,7 млн обращений жителей в сервисе «Решаем проблемы вместе» в Подмосковье. Более 1,1 млн сообщений прошли автомодерацию без участия специалистов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Более 1,1 млн сообщений система проверила автоматически, без привлечения профильных специалистов. Робот распознает суть обращения, относит его к одной из 1841 тематик и направляет ответственному блоку для решения. Это позволило сократить среднее время модерации поступающих сообщений на 31%.

Ознакомиться с другими практиками применения искусственного интеллекта в Московской области и подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион». Внедрение и развитие ИИ-технологий соответствует задачам национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.